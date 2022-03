Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé pourrait déjà aider Pérez à boucler un gros transfert !

Publié le 16 mars 2022 à 14h00 par A.M.

Alors que le Real Madrid semble très intéressé par le recrutement d'Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé pourrait rendre service aux Madrilènes dans ce dossier.

L'été prochain, le Real Madrid compte bien frapper très fort sur le marché en attirant en premier lieu Kylian Mbappé. En fin de contrat avec le PSG, l'attaquant français dispose d'un accord verbal avec le club merengue , comme révélé par le10sport.com. Par conséquent, l'ancien Monégasque est bien parti pour rejoindre le Real Madrid et pourrait même faciliter l'arrivée dans la capitale espagnole d'un actuel joueur de l'AS Monaco.

Tchouaméni prêt à suivre Mbappé au Real ?