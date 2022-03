Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a fait une grande promesse en interne !

Publié le 16 mars 2022 à 8h45 par A.M.

Annoncé avec insistance du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé aurait fait une promesse au club merengue le 31 août dernier. Et visiblement, il la tiendra.

L'avenir de Kylian Mbappé semble s'écrire loin du PSG. Et pour cause, l'été dernier, l'attaquant français avait réclamé son départ afin de rejoindre le Real Madrid, mais les Parisiens avaient repoussé toutes les offres allant pourtant jusqu'à 180M€. Toutefois, désormais le PSG n'a plus son mot à dire puisque le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain et, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ancien Monégasque a un accord verbal avec le Real Madrid, bien que rien ne soit signé pour le moment.

Mbappé tiendra sa parole donnée au Real