Mercato - PSG : Le clan Neymar rétablit la vérité pour son avenir !

Publié le 16 mars 2022 à 5h45 par Th.B.

Bien que Foot Mercato ait affirmé mardi que le PSG aimerait trouver une porte de sortie à Neymar, il n’en serait rien et le Brésilien ne serait absolument pas dans cette optique.

Au printemps 2021, alors qui lui restait une année sur son contrat au PSG, Neymar prolongeait son engagement contractuel envers le Paris Saint-Germain et à présent, le Brésilien est lié au club de la capitale jusqu’en juin 2025 avec une autre année en option. Cependant, les blessures se multiplient pour Neymar et son rendement diminue, en atteste sa copie mitigé lors de l’élimination face au Real Madrid mercredi dernier (3-1). De quoi lui valoir quelques sifflets de la part des supporters du PSG dimanche à Bordeaux (3-0) et de l’inciter à se poser des questions selon certains médias lorsque Foot Mercato est allé plus loin en affirmant mardi que les décideurs du PSG lui chercheraient d’ores et déjà une sortie.

Neymar ne compte pas partir et le PSG ne prépare pas son départ !

D’après les informations récoltées par le10sport.com auprès d’un proche de Neymar, le numéro 10 du PSG compte bien pour le moment respecter son engagement contractuel envers le Paris Saint-Germain. La volonté première de Neymar est d’écrire l’histoire du PSG et absolument pas d’aller voir ailleurs du haut de ses 30 ans. En outre, aucune discussion n’a eu lieu chez les dirigeants du PSG pour le départ de Neymar.