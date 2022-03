Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec Messi, le Qatar a réalisé un énorme coup !

Publié le 16 mars 2022 à 3h30 par A.M.

Malgré la déception sportive du rendement de Lionel Messi, d'un point de vue économique, le PSG a réalisé une très grosse opération.

L'été dernier, le PSG n'a pas hésité à sauter sur l'opportunité qui s'est présentée avec Lionel Messi dont le contrat au FC Barcelone n'avait pas pu être prolongé. D'un point de vue sportif, le résultat est décevant comme en témoigne l'élimination en huitième de finale de la Ligue des champions. Toutefois, comme l'explique le journaliste de L'Equipe , Damien Degorre, l'arrivée de Lionel Messi n'est pas un échec total puisque l'opération économique pour le PSG est énorme.

«Financièrement ça a été une opération incroyable !»