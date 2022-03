Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans ce dossier à 70M€ !

Publié le 16 mars 2022 à 11h45 par A.M.

Bien que la presse italienne ait révélé l'intérêt du PSG pour Rafael Leão ainsi que l'imminence d'une offre à 70M€, ce dossier semble très mal engagé.

L'été prochain, le PSG pourrait se retrouver dans l'obligation de dénicher un nouvel avant-centre pour remplacer Kylian Mbappé dont le départ vers le Real Madrid se confirme de jour en jour. Dans cette optique, plusieurs noms circulent déjà à l'image d'Erling Haaland et Robert Lewandowski, comme révélé par le10sport.com. Cependant, d'autres pistes ont émergé à l'image de celle menant à Rafael Leão pour lequel le PSG serait disposé à lâcher 70M€ selon La Gazetta dello Sport .

Aucune offre pour Rafael Leão