Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La nouvelle annonce forte de Guendouzi sur son arrivée !

Publié le 16 mars 2022 à 10h10 par B.C. mis à jour le 16 mars 2022 à 10h15

Arrivé l’été dernier en provenance d’Arsenal, Mattéo Guendouzi s’est rapidement imposé à l’OM. Un choix que l’international français ne regrette pas et sur lequel il est revenu.

Après un passage peu concluant au Hertha Berlin, Mattéo Guendouzi a opté pour l’OM afin de se relancer, un choix payant. Sous les ordres de Jorge Sampaoli, le joueur formé au PSG s’est imposé comme l’un des patrons de l’Olympique de Marseille, club qu’il rejoindra définitivement à l’issue de la saison puisque son option d’achat avoisinant 11M€ sera levée. À l’occasion d’un entretien diffusé sur la chaîne Twitch de l’OM, Mattéo Guendouzi est revenu sur son arrivée dans la cité phocéenne, soulignant le rôle décisif joué par Pablo Longoria et Jorge Sampaoli.

« À partir des premières discussions que j’ai pu avoir, j’ai su que c’était le club dans lequel il fallait que j’aille »