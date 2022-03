Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Rémy Cabella bientôt de retour ? Il répond !

Publié le 16 mars 2022 à 9h10 par G.d.S.S.

Récemment aperçu à Geoffroy Guichard, Rémy Cabella a donc logiquement été évoqué de retour à l’ASSE étant donné la récente résiliation de son contrat avec Krasnodar. Le milieu offensif tricolore s’en explique.

Les images ont rapidement fait parler le 6 mars dernier : Rémy Cabella, ancien joueur de l’ASSE (2017-2019), était présent à Geoffroy-Guichard pour la réception du FC Metz. Une présence qui a suscité certains fantasmes dans le Forez vu le contexte délicat pour Cabella, qui était engagé avec le club russe de Krasnodar avec qui il a depuis résilié son contrat en raison du conflit en Ukraine. Mais Cabella n’a pas pour autant programmé son retour à l’ASSE…

« Ce n’est pas le moment pour qu’on se retrouve »