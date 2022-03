Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Pochettino totalement relancé par Tuchel ?

Publié le 16 mars 2022 à 16h10 par A.M.

Bien qu'il fasse partie des priorités pour succéder à Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United, Mauricio Pochettino va devoir faire face à la concurrence de Thomas Tuchel.

L'avenir de Mauricio Pochettino ne passe plus par le PSG. Le technicien argentin, déjà annoncé sur la sellette ces derniers mois, va payer cher l'élimination contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions. Le natif de Murphy quittera donc le club de la capitale à l'issue de la saison et souhaite visiblement retourner en Premier League. Dans cette optique, la piste menant à Manchester United, où Ralf Rangnick quittera ses fonctions en juin prochain, semble être la plus chaude.

Manchester United veut Tuchel