Mercato - PSG : Cette clause qui pourrait tout changer pour la succession de Pochettino !

Publié le 16 mars 2022 à 12h15 par A.M.

En quête d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, le PSG s'intéresserait à Antonio Conte. Et ce dernier aurait une clause dans son contrat lui permettant de quitter Tottenham.

Comme révélé par le10sport.com dès le mois de novembre, l'avenir de Mauricio Pochettino fait clairement débat au sein du PSG. Et l'élimination contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions n'arrange évidemment pas la situation du technicien argentin dont le départ en fin de saison ne fait plus de doute. Par conséquent, le PSG travaille sur sa succession et alors que Zinedine Zidane reste la grande priorité, le club de la capitale explore d'autres pistes comme celle menant à Antonio Conte.

Conte a une clause pour quitter Tottenham