Mercato - PSG : Un grand nom se dégage pour l'après-Pochettino !

Publié le 16 mars 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino semble s'écrire loin du PSG, le club de la capitale prépare déjà sa succession. La priorité du Qatar se nomme évidemment Zinedine Zidane, mais face à la complexité de ce dossier, le nom d'Antonio Conte circule du côté du Doha et les premiers contacts ont été noués.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com dès le mois de novembre, l'avenir de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au sein du PSG. Et la situation ne s'est pas arrangée avec l'élimination contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions dans des conditions très frustrantes pour les Parisiens qui ont relancé les débats sur une révolution à venir en interne. Et la première victime de ce fiasco semble déjà identifiée puisqu'il s'agira de Mauricio Pochettino. Même en cas de qualification contre le Real Madrid, le futur de l'Argentin était très incertain au PSG, il est désormais clair. Un an et demi après son arrivée, le natif de Murphy quittera le club à l'issue de la saison. Par conséquent, du côté de Doha, on travaille déjà sur sa succession avec pour priorité un certain Zinedine Zidane. Selon nos informations, le technicien français, sous l'impulsion d'Alain Migliaccio son proche conseiller, envisage de plus en plus de rejoindre le PSG, mais rien n'est encore acté, d'autant plus que l'ancien numéro 10 des Bleus brigue le poste de Didier Deschamps.

Le PSG accélère pour Conte