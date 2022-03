Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande menace pour l'avenir d'Al-Khelaïfi ? La réponse !

Publié le 17 mars 2022 à 10h15 par A.M.

Malgré le risque de condamnation en justice de Nasser Al-Khelaïfi, cela ne change rien à sa situation au PSG et ne menace pas son poste de président.

Nasser Al-Khelaïfi devrait être épargné par la révolution engendrée par l'élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. En effet, Mauricio Pochettino et Leonardo apparaissent en première ligne et pourraient donc faire les frais du fiasco européen du PSG. A l'inverse, le président du club de la capitale conserve la confiance de l'Emir du Qatar et rien ne semble pouvoir inverser la tendance. Pas même ses soucis avec la justice.

Même la justice ne poussera pas Al-Khelaïfi au départ