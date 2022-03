Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar fait une grosse annonce sur l'avenir d'Al-Khelaïfi !

Publié le 17 mars 2022 à 9h15 par A.M.

Bien que des changements importants soient attendus au sein de la direction du PSG, Nasser Al-Khelaïfi ne semble pas menacé comme l'assurent plus sources à Doha.

Dans la foulée de la terrible élimination du PSG contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions, le CUP a publié un communiqué réclamant notamment le départ de Nasser Al-Khelaïfi. « Nous n'avons pas la mémoire courte. Nous savons ce que notre retour doit au président, il n'y a ici rien de personnel, mais force est de constater qu'il n'est pas l'homme de la situation », expliquait ce communiqué. Malgré tout, bien que Doha prépare des changements en interne, il semblerait que Nasser Al-Khelaïfi ne soit pas concerné par cette révolution.

« Il n’y a aucune menace sur son avenir »