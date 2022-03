Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est attendu pour cet ancien de Ligue 1 !

Publié le 17 mars 2022 à 6h15 par Th.B.

Intéressé par le profil de Rafael Leao, Leonardo n’aurait pas encore effectué les premières démarches pour rapatrier l’ancien joueur du LOSC en Ligue 1 et au PSG.

Alors que deux changements de taille devraient avoir lieu à la prochaine intersaison avec Mauricio Pochettino et Leonardo, l’effectif du PSG serait susceptible d’être l’objet de quelques ajustements. En effet, en plus du potentiel départ de Kylian Mbappé, l’avenir de Sergio Ramos ou encore celui de Lionel Messi semblent être incertains. Au rayon des arrivées, les noms d’Ousmane Dembélé et d’Erling Braut Haaland reviennent avec insistance. Cependant, la direction sportive du PSG se pencheraient sur un autre dossier, à savoir celui d’un ancien joueur du LOSC.

Pas d’offre du PSG pour Leao