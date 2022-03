Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle menace colossale pour ce buteur de Ligue 1 !

Publié le 17 mars 2022 à 1h15 par A.C.

Performant avec le LOSC cette saison, Jonathan David n’a pas manqué de taper dans l’œil de nombreux clubs, dont le Paris Saint-Germain, Liverpool ou encore d‘Arsenal.

Après une première saison compliquée, Jonathan David montre enfin toute l’étendue de son talent au LOSC. Cela ne devrait toutefois pas durer longtemps, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il souhaite quitter son club à la fin de la saison, avec de nombreux clubs qui se sont déjà positionnés. C’est le cas du Paris Saint-Germain, qui cherche un successeur à Kylian Mbappé, mais également de Liverpool et d’Arsenal. La presse italienne a également évoqué un vif intérêt en Serie A, avec notamment l’Inter et l’AC Milan qui travailleraient activement pour souffler le Canadien au PSG et aux grands de Premier League.

David, priorité de l’Inter cet été ?