Mercato - PSG : Pochettino a déjà un nouveau club !

Publié le 17 mars 2022 à 1h00 par A.C.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino devrait plier bagages à la fin de la saison... sans rester toutefois très longtemps sans club !

Entre le Paris Saint-Germain et Mauricio Pochettino, ça ne colle pas. L’ancien joueur du club de la capitale ne semble jamais s’être fait à sa nouvelle vie et certains se demandent d’ailleurs si le coup de foudre a bien eu lieu à un moment. Car comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, au sein du PSG on pense à son départ depuis l’automne dernier ! Un scénario qui devrait se concrétiser à la fin de la saison, avec plusieurs potentiels successeurs, comme Zinedine Zidane, Massimiliano Allegri et Antonio Conte.

Manchester United à fond sur Pochettino