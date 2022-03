Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce dossier à 50M€ de Xavi plombé par Adama Traoré ?

Publié le 17 mars 2022 à 7h00 par P.L.

Il y a peu, Ruben Neves a été lié au FC Barcelone pour renforcer le milieu de terrain de Xavi. Et malgré le prix du joueur jugé trop élevé pour le club catalan, Joan Laporta aurait peut-être une solution pour pouvoir le recruter cet été.

Cet hiver, le FC Barcelone a considérablement renforcé son attaque en accueillant Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Pour la saison prochaine, le club blaugrana chercherait à consolider ses autres secteurs et aurait donc plusieurs joueurs dans le viseur. Ces dernières semaines, il a régulièrement été question d’un intérêt du Barça pour Andreas Christensen, César Azpilicueta, Noussair Mazraoui, Franck Kessié ou encore Ruben Neves. Cependant, la piste menant au joueur de Wolverhampton aurait été écartée à cause du prix demandé par le club de Premier League (50M€).

L'arrivée de Ruben Neves bloquée par Adama Traoré et Trincao ?