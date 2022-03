Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland, Mbappé… Le Barça monte au créneau !

Publié le 17 mars 2022 à 6h00 par Th.B.

À la prochaine intersaison, le Real Madrid serait susceptible de mettre la main sur deux talents générationnels en les personnes de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland. De quoi pousser le FC Barcelone à évoquer cette potentielle opération fracassante.

Et si le PSG perdait Kylian Mbappé, pour qui le club fait son maximum afin de prolonger son contrat, ainsi que la priorité absolue des propriétaires qataris pour le remplacer ? Comme le10sport.com vous l’affirmait en août dernier, Erling Braut Haaland est l’option privilégiée par le PSG pour l’après-Kylian Mbappé. Néanmoins, du côté du Real Madrid, on s’apprêterait à tenter une double opération XXL en recrutant à la fois Mbappé et Haaland qui disposera d’une clause libératoire de 75M€ à la fin de la saison fixée dans son contrat au Borussia Dortmund. Entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez a fait passer le message suivant sur les plans du Real Madrid pour Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland.

« Ce sont des hypothèses… »