Mercato - PSG : Zidane, Pochettino... Haaland a fixé une énorme condition pour son avenir !

Si Kylian Mbappé venait à partir cet été, le PSG pense à Erling Haaland en priorité pour le remplacer. Toutefois, de nombreux autres clubs seraient également à l'affût pour le Norvégien. De son côté, l'attaquant du Borussia Dortmund devrait prendre en compte plusieurs éléments avant de prendre sa décision pour son avenir, dont l'entraîneur qui sera sur le banc de sa nouvelle équipe.

Plus le temps passe, plus l’avenir de Kylian Mbappé est incertain. En fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore veut d’abord écouter la proposition du club de la capitale avant de prendre sa décision, malgré son accord de principe trouvé avec le Real Madrid, comme le10sport.com l’a annoncé en exclusivité. Cependant, Leonardo serait déjà à la recherche du successeur de Kylian Mbappé. Ainsi, en août dernier, le10sport.com vous révélait qu’Erling Haaland était la grande de prioritésdu directeur sportif du PSG. Cependant, le Norvégien disposerait de plusieurs autres options pour son avenir, comme Manchester City, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone. Toutefois, l’attaquant du Borussia Dortmund n’aurait pas encore tranché entre toutes ces écuries.

Haaland tranchera prochainement pour son avenir

Selon les informations de SPORT1 , Erling Haaland n’aurait pas encore scellé définitivement son avenir. Toutefois, le PSG va devoir livrer une grande lutte sur ce dossier, puisque jusqu’à présent, ce serait Manchester City qui aurait fait la plus grosse offre pour le Norvégien. Le Real Madrid, lui, serait toujours dans la course et réfléchirait même à faire une proposition, qui puisse égaler celle des Sky Blues . De son côté, le FC Barcelone n’aurait pas encore pris de décision concernant l’attaquant de 21 ans. En revanche, le dénouement ne saurait tarder pour Erling Haaland, puisque le clan du joueur devrait prendre une décision très prochainement. Et un élément majeur pourrait être pris en compte à ce moment-là.

Erling Haaland va prendre sa décision en fonction de son prochain entraineur

Comme l’explique Fabrizio Romano, le départ d’Erling Haaland ne serait pas une question d’argent. D’ailleurs, il n’y aurait pas besoin de rencontre entre le Borussia Dortmund et tout autre club pour décider de l’avenir du Norvégien, puisqu’il faudrait simplement payer la clause libératoire. En revanche, Erling Haaland devrait prendre en compte un point essentiel. Si le projet sportif serait important dans la décision de l’attaquant de 21 ans, le buteur du Borussia Dortmund devrait également tenir compte de l’entraîneur de sa nouvelle équipe. Ainsi, la présence ou non de Mauricio Pochettino au PSG la saison prochaine pourrait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre sur ce dossier. À voir si Erling Haaland sera séduit par les idées du technicien argentin. Leonardo pourrait également la jouer fine, puisqu’il pourrait se servir de la potentielle arrivée de Zinédine Zidane pour convaincre l’international norvégien. Affaire à suivre...