Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta relance une piste XXL pour oublier Haaland !

Publié le 16 mars 2022 à 16h00 par B.C.

Déjà cité parmi les pistes du FC Barcelone ces derniers mois, Darwin Nunez serait toujours apprécié par le club culé.

Après avoir mis la main sur Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang lors du mercato hivernal, le FC Barcelone espère encore réaliser un gros coup en attaque. La priorité de Joan Laporta se nomme Erling Haaland, mais le Barça ne part pas favori dans ce dossier en raison de la concurrence et de ses problèmes financiers. L’écurie blaugrana prépare donc quelques alternatives, et le nom de Mohamed Salah circule notamment en Catalogne, mais un autre attaquant serait apprécié du côté du Camp Nou.

Darwin Nunez plaît encore au Barça