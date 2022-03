Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rongier dévoile les coulisses de son arrivée dans le projet McCourt !

Publié le 16 mars 2022 à 14h30 par La rédaction

Aujourd’hui titulaire indiscutable à l’OM, Valentin Rongier est passé par beaucoup d’étapes. De sa signature mouvementée à son adaptation rapide, le milieu de terrain de 27 ans raconte tout.

Quand il débarque à l’OM en 2019, Valentin Rongier arrive avec l’étiquette d’un joueur confirmé de Ligue 1,maisLe passage du FC Nantes à Marseille allait forcément être révélateur de son réel niveau. Peut-il s’adapter dans un club du haut de tableau ? La réponse est vite tombée. En peu de temps, Valentin Rongier s’impose dans le onze d’André Villas-Boas, l'entraîneur à l’époque. Aux côtés de Morgan Sanson et Boubacar Kamara, l’ancien nantais est omniprésent au milieu et contribue largement à la 2ème place de l’OM, synonyme de retour en Ligue des Champions. Des débuts exceptionnels pour celui qui rêvait de fouler la pelouse de l’Orange Vélodrome. Dans le podcast Hors Terrain d’ Amazon Prime , Valentin Rongier a expliqué son ressenti juste avant de signer à l’OM : « Quand j’allais jouer au Vélodrome tous les ans avec le FC Nantes c’était déjà particulier. Quand je me suis dit ’t’as peut-être la possibilité de vivre ça toutes les deux semaines, avec ces supporters, fonce’. T’as fait ça tous ces sacrifices, c’est pour vivre ces moments-là. Forcément c’est de la pression, mais tout ça c’est avant tout une motivation ». Une signature en partie motivée par Mohamed Bouhafsi, le journaliste de France TV . « Je me souviens d’une discussion qu’on a eu… Je t’ai harcelé pour que tu ailles à l’OM, que t’allais te régaler, jouer devant 65 000 personnes », explique l’animateur du podcast et ami de Valentin Rongier.

« L’attente était interminable »