Mercato - PSG : Une recrue estivale prépare déjà son départ !

Publié le 16 mars 2022 à 16h45 par A.M.

Arrivé libre l'été dernier en provenance de Liverpool, Georginio Wijnaldum peine à s'imposer au PSG. A tel point qu'il préparerait déjà sont départ.

L'été prochain, le PSG pourrait connaître de sacrés changements au sein de son effectif avec notamment des départs attendus. Dans cette optique, c'est dans l'entrejeu que plusieurs joueurs semblent sur la sellette. Et pour cause, que ce soit Ander Herrera, Idrissa Gueye, Leandro Paredes ou encore Georginio Wijnaldum, ils ont tous été décevants de façon plus ou moins importante. D'ailleurs, l'international néerlandais pourrait bien forcer son départ l'été prochain.

Wijnaldum veut retourner en Premier League

En effet, selon les informations du journaliste Ekrem Konur, Georginio Wijnaldum veut déjà quitter le PSG afin de retourner en Premier League. Liverpool et Newcastle, ses deux anciens clubs, seraient sur les rangs pour l'accueillir. Un an après son arrivée libre, l'international néerlandais pourrait donc repartir en fin de saison après avoir échoué à s'intégrer au PSG.