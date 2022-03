Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette sortie hallucinante sur le feuilleton Haaland !

Publié le 16 mars 2022 à 15h15 par A.M.

Conseiller sportif au Borussia Dortmund, Matthias Sammer assure qu'il n'en revient pas de l'offre que Manchester City aurait transmise à Erling Haaland.

Convoité par de nombreux grands clubs européens, Erling Braut Haaland est notamment dans le viseur de Manchester City et du Real Madrid. Mais afin de devancer la concurrence, les Citizens ne comptent pas lésiner sur les moyens et auraient offert un contrat en or au Norvégien. En effet, selon le Daily Mail , le club entraîné par Pep Guardiola souhaiterait faire d'Erling Haaland le joueur le mieux payé de Premier League avec un salaire hebdomadaire estimé à 590 000€. Une offre qui défie toute concurrence.

«Quand j'ai vu l'offre de City pour Haaland, je me suis évanoui»