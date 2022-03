Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Un match Arsenal / Liverpool pour Jonathan David

Publié le 9 mars 2022 à 18h00 par Alexis Bernard

Sur les tablettes du PSG, Jonathan David plaît également en Angleterre où un match entre Arsenal et Liverpool s’organise. Voici les derniers éléments du dossier.

Jonathan David veut quitter le LOSC. Selon nos sources, les relations entre l’attaquant canadien et les Dogues se sont clairement refroidies ces dernières semaines. Au point de voir le buteur lillois envisager plus que sérieusement son départ à l’horizon du prochain été. Pour l’accueillir, deux pistes se dégagent. Du côté de l’Angleterre.

Priorité d’Arsenal

Selon nos informations, un match s’organise en Premier League pour Jonathan David. Il oppose Arsenal et Liverpool. A l’heure où nous écrivons ces lignes, la gâchette des Dogues est l’une des priorités de recrutement des Gunners. De son côté, Liverpool a coché son nom pour l’été prochain et se tient prêt à se positionner.



Pisté par le PSG, Jonathan David ne semble pas une priorité pour Leonardo, qui reste toutefois attentif au dossier. De son côté, l’Inter Milan n’a pas avancé plus que ces derniers mois. Clairement, Arsenal et Liverpool sont les mieux positionnés aujourd’hui. Et le joueur rêve clairement d’Angleterre.