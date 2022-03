Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les dessous de l'arrivée d'Edouard Mendy sont révélés !

Publié le 17 mars 2022 à 0h30 par P.L.

Alors qu'il était sans club en 2015, Edouard Mendy a rejoint la réserve de l'OM pour relancer sa carrière. Et son arrivée au sein du club phocéen s'est faite un peu par hasard selon un ancien formateur de l'équipe olympienne.

En très peu de temps, Edouard Mendy est rapidement arrivé au sommet. Depuis son arrivée à Chelsea, le portier de 30 ans a connu de multiples sacres, tant avec son club qu’avec sa sélection nationale, entre la Ligue des champions, la CAN et la Coupe du monde des clubs. Mais Edouard Mendy a également eu son lot de difficulté plus tôt dans sa carrière. Après son départ de l’AS Cherbourg en 2015, le Sénégalais s’était retrouvé sans club. Edouard Mendy a alors eu l’opportunité de rejoindre l’effectif de l’OM. Et lors d'un entretien accordé à RMC Sport , Dominique Bernatowicz, ancien formateur marseillais, a dévoilé les coulisses de son arrivée.

