Mercato - PSG : Leonardo au coeur d'une bataille royale pour cette cible XXL ?

Publié le 16 mars 2022 à 23h15 par P.L.

Face à l'échec Sergio Ramos, le PSG serait encore à la recherche de renfort en défense. De ce fait, le club de la capitale serait intéressé par Antonio Rüdiger. Et le dossier de l'Allemand serait totalement relancé par la situation actuelle de Chelsea.

L’été dernier, le PSG pensait avoir réalisé un gros coup en s'offrant les services de Sergio Ramos. Cependant, le recrutement du défenseur central espagnol s’apparente plus à un échec, puisqu’il n’a joué que cinq matchs sous les couleurs parisiennes depuis son arrivée, l’ancien du Real Madrid étant régulièrement sujet aux blessures. De ce fait, le PSG serait de nouveau à la recherche de renfort dans le secteur défensif et le club de la capitale pourrait encore s’orienter vers un joueur en fin de contrat. Ainsi, il a souvent été question d’un intérêt de la formation parisienne pour Antonio Rüdiger. Toutefois, Chelsea ne compterait pas se laisser faire. Mais le dossier serait totalement relancé en raison de la situation actuelle des Blues .

Le dossier Rüdiger relancé à cause des récentes sanctions contre Chelsea ?