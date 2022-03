Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Plus aucun doute sur le départ de Kylian Mbappé ?

Publié le 16 mars 2022 à 22h10 par G.d.S.S.

Marca affirme que Kylian Mbappe, en fin de contrat avec le PSG, signera officiellement son bail avec le Real Madrid cette semaine. Analyse.

Joint par téléphone sur le plateau du Late Football Club, Pablo Polo, journaliste pour Marca , a confirmé les informations du quotidien madrilène selon lesquelles la signature de Kylian Mbappe au Real Madrid serait officialisée cette semaine. Que faut-il en penser ?

Timing logique pour Mbappé

A l’analyse, ces informations sont tout à fait plausibles car maintenant que le choc de Ligue des champions est passé, l’intérêt du Real Madrid est de boucler définitivement l’opération au plus vite, afin de ne plus laisser une quelconque marge de manœuvre au PSG pour inverser la donne. En signant cette semaine, ce qui est réglementairement tout à fait possible puisque Mbappe est libre, Madrid sécuriserait le deal. Quant à l’attaquant du PSG, à partir du moment où il a choisi le Real Madrid, il lui devient difficile de ne pas accepter le timing merengue, qu’il a déjà fait patienter plusieurs semaines du fait du choc de C1.