Mercato - PSG : Lewandowski a pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 16 mars 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement le 1er juillet, Leonardo a fait de Robert Lewandowski l'une de ses priorités pour assurer sa succession. Engagé jusqu'au 30 juin avec le Bayern, le buteur polonais serait de plus en plus ouvert à un départ. En effet, Robert Lewandowski, qui n'aurait toujours pas de nouvelles de sa direction, aurait décidé de changer de club à l'intersaison s'il ne reçoit pas d'offre de prolongation cet été.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé est de plus en plus proche d'un départ libre et gratuit cet été. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien a un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert à 0€ le 1er juillet. Conscient de la situation, Leonardo a déjà tout prévu en cas de départ de Kylian Mbappé. En effet, selon Le 10 Sport, le directeur sportif du PSG a identifié ses deux cibles préférentielles pour assurer la potentielle succession du champion du monde français : Erling Haaland, sa grande priorité, et Robert Lewandowski en plan B. Et pour le buteur du Bayern, le PSG pourrait avoir un gros coup à jouer lors du prochain mercato estival.

Robert Lewandowski veut quitter le Bayern

Selon les informations de Jan Aage Fjørtoft, un proche de la famille d'Erling Haaland, Robert Lewandowski aimerait quitter le Bayern à l'issue de la saison. A en croire le journaliste de Sky Sports , le buteur polonais souhaiterait se lancer un tout nouveau défi, alors qu'il a déjà soufflé ses 33 bougies et que son contrat court jusqu'au 30 juin 2023. Toutefois, Robert Lewandowski laisserait tout de même une chance au Bayern de le conserver la saison prochaine. Une chance que le club emmené par Julian Nagelsmann serait en train de laisser filer, pour le plus grand bonheur du PSG de Mauricio Pochettino.

Le Bayern n'a toujours pas approché Robert Lewandowski