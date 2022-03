Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lewandowski a lancé un gros ultimatum pour son avenir !

Pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé, le PSG a décidé de miser en priorité sur Erling Haaland ou Robert Lewandowski. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, le buteur polonais compterait changer de club lors du prochain mercato si la direction du Bayern ne lui offre pas un nouveau contrat cet été.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a déjà tout prévu en cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de son contrat le 30 juin. En effet, Leonardo a identifié ses deux cibles préférentielles pour combler le vide que pourrait laisser son numéro 7 la saison prochaine : Erling Haaland, sa grande priorité, et Robert Lewandowski. Et en ce qui concerne le buteur du Bayern, le directeur sportif du PSG pourrait avoir une grosse ouverture lors du prochain mercato estival.

Une prolongation cet été ou un départ pour Robert Lewandowski ?