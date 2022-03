Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ d'une star du projet QSI est annoncé !

Publié le 16 mars 2022 à 16h30 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Angel Di Maria ne devrait pas être conservé par le PSG, et ce malgré la clause présente dans son contrat lui permettant de rester une année supplémentaire.

À 34 ans, Angel Di Maria voit son avenir s’écrire en pointillé. L’attaquant argentin arrive en effet à la fin de son contrat et a déjà interpellé à plusieurs reprises Leonardo sur le sujet. « Il me reste six mois et je devrais signer un contrat pour une année supplémentaire. La vérité, c’est que je veux rester, ma famille est très heureuse, mes filles sont très heureuses à l'école. Je l'ai dit sur le site internet (du PSG, NDLR), je voudrais partir d'ici par la grande porte, et si je pars c'est pour aller dans le football argentin, je veux finir mon contrat », expliquait le numéro 11 du PSG en décembre dernier, au cours d’un entretien accordé à TNT Sports , quelques jours après avoir envoyé un premier message fort sur RMC : « J’espère surtout avoir un an supplémentaire . » Si les deux parties sont d'accord, la prolongation d’Angel Di Maria pourrait être réglée rapidement en raison d’une clause présente dans le contrat d’ El Fideo , permettant à ce dernier de voir son bail se rallonger automatiquement d’une année supplémentaire. Cependant, le PSG ne semble pas vouloir prolonger son histoire avec Angel Di Maria.

Di Maria out, Dembélé in ?

La septième saison d’Angel Di Maria du côté du PSG devrait en effet être la dernière. Ce mercredi, RMC annonce les dirigeants parisiens n’envisagent pas de conserver l’Argentin cet été. Il faut dire que l’attaquant sort d’une saison compliquée, avec seulement 3 buts et 5 passes décisives au compteur en 25 apparitions, et un temps de jeu réduit après l’arrivée de Lionel Messi. En actant son départ, le PSG pourrait alors alléger sa masse salariale et rajeunir un effectif vieillissant, appelé à connaître de gros changements après le nouveau fiasco européen du club parisien. D’après RMC , l’identité du successeur de Di Maria est peut-être déjà connu puisque le PSG discuterait actuellement avec l’entourage d’Ousmane Dembélé, qui voit également son contrat arriver à expiration avec le FC Barcelone.

Quel club pour Di Maria ?

De son côté, Angel Di Maria dispose de plusieurs options pour la fin de sa carrière. Un retour à Benfica a notamment été annoncé ces derniers jours, tandis que d’autres pistes en Italie ou en Espagne sont évoquées. Le journaliste Ekrem Konur avait également révélé en début d’année que l'Atlético Mineiro, Flamengo et les Corinthians étaient aussi intéressés par l’attaquant du PSG, dont l’avenir est très incertain.