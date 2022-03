Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi sur le départ après les sifflets du Parc des Princes ? La réponse !

Publié le 17 mars 2022 à 4h15 par A.M.

Malgré les sifflets du Parc des Princes contre Bordeaux dimanche, cela ne devrait pas avoir d'impact sur l'avenir de Lionel Messi.

La première saison de Lionel Messi au PSG est loin de répondre aux attentes suscitées au moment de sa signature. L'Argentin réalise effectivement une saison en dents de scie ponctuée par une élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid alors qu'il semblait monter en puissance. Malgré tout, cela n'a pas suffi à éviter les sifflets du Parc des Princes dimanche contre Bordeaux. Toutefois, pour Vincent Duluc, journaliste de L'Equipe , cela n'aura pas d'impact sur l'avenir de Lionel Messi.

«Je pense que ça n’a pas d’impact»