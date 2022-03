Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Neymar, Lionel Messi a fait son choix pour son avenir !

Publié le 16 mars 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé semble de plus en plus sérieusement se tourner vers le Real Madrid, les deux autres stars offensives du PSG sont en revanche catégoriques pour leur avenir. Neymar et Lionel Messi n'ont effectivement pas l'intention de partir.

Depuis mercredi soir et l'élimination contre le Real Madrid, le PSG est au cœur de toutes les discussions. Et pour cause, afin d'éviter un nouveau fiasco européen, de nombreux changements sont attendus en interne, à commencer par les départs de Mauricio Pochettino et de Leonardo qui ne semblent plus faire de doute. Mais au sein de l'effectif aussi, il pourrait y avoir un renouvellement. Et pour cause, la prolongation de Kylian Mbappé semble de plus en plus inenvisageable puisque, comme révélé par le10sport.com, l'attaquant français dispose d'un accord verbal avec le Real Madrid. Mais qu'en sera-t-il des autres stars offensives ? Selon nos informations, Neymar devrait rester au PSG. Le Brésilien n'a jamais réclamé son départ et alors que son contrat s'achève en juin 2025, peu de clubs semblent en mesure de le recruter tout en lui offrant un salaire s'approchant de ses émoluments parisiens. Et la situation semble similaire pour Lionel Messi.

Comme Neymar, Messi veut rester au PSG