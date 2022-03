Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les Ultras réclament une révolution !

Publié le 13 mars 2022 à 3h15 par A.M.

Trois jours après la défaite du PSG contre le Real Madrid, le CUP a publié un communiqué réclamant le départ de Nasser Al-Khelaïfi.

La nouvelle désillusion européenne du PSG devrait avoir des conséquences. Les départs de Leonardo et Mauricio Pochettino semblent inévitables, mais ce n'est peut-être pas tout. En effet, le CUP, qui avait déjà publié un communiqué cinglant avant la double confrontation contre le Real Madrid, en rajoute une couche et réclame cette fois-ci le départ de Nasser Al-Khelaïfi.

Le CUP réclame le départ d'Al-Khelaïfi