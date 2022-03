Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C'est confirmé, une star va partir !

Publié le 17 mars 2022 à 9h45 par A.M.

Arrivé en 2015 au PSG, Angel Di Maria voit son contrat arriver à son terme en juin prochain, et son départ ne semble plus faire de doute. Le Fideo lui-même en est conscient.

Après une saison plus que poussive du côté de Manchester United où il ne s'était jamais intégré, Angel Di Maria a rejoint le PSG en 2015 pour environ 64M€. Rapidement, le Fideo s'est imposé comme un élément important du club de la capitale... jusqu'à cette saison. En effet, l'arrivée de Lionel Messi, dont il est proche, a largement réduit son temps de jeu. De titulaire, Angel Di Maria est passé à un joker de luxe dont le contrat s'achève en juin prochain.

Di Maria a conscience que le PSG ne le prolongera pas