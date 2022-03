Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria a déjà deux options pour son avenir !

Publié le 17 mars 2022 à 11h45 par A.M.

Alors que le départ d'Angel Di Maria ne semble plus faire de doutes, l'international argentin a déjà deux pistes pour rebondir la saison prochaine.

En fin de contrat en juin prochain, Angel Di Maria ne se ferait plus aucun espoir pour son avenir. L'international argentin devrait effectivement quitter le PSG, sept ans après son arrivée. Bien qu'il dispose d'une option supplémentaire pour prolonger d'une saison, il faut que les deux parties soient sur la même longueur d'onde pour que cette clause s'active. Et visiblement ce n'est pas le cas puisque si le Fideo souhaite disputer une dernière saison à Paris, du côté du PSG, la tendance est plus à une fin d'aventure.

Benfica et l'Atlético sur les rangs