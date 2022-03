Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette annonce retentissante sur le départ d'Edouard Mendy !

Publié le 17 mars 2022 à 10h30 par P.L.

En difficulté au début de sa carrière, Edouard Mendy a eu l'opportunité d'évoluer avec la réserve de l'OM. Cependant, le Sénégalais n'y est pas resté bien longtemps, privilégiant le temps de jeu pour progresser et se lancer dans le monde professionnel.

Aujourd’hui reconnu à sa juste valeur dans le monde du football, Edouard Mendy n’a pas toujours eu la vie facile dans sa carrière. Avant d’éclore au Stade de Reims, le Sénégalais a connu une période très délicate. Sans club après son départ de l’AS Cherbourg en 2015, le portier a eu l’opportunité de rejoindre la réserve de l’OM. Mais Edouard Mendy n’y est pas resté très longtemps, puisqu’il s’est engagé en faveur du Stade de Reims dès 2016. Si l’OM a tenté de le conserver, l’actuel gardien de but de Chelsea a privilégié le temps de jeu pour faire son choix.

«On lui a proposé un contrat et il n’a pas accepté»