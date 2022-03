Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme confidence de cette recrue de Sampaoli !

Publié le 17 mars 2022 à 9h30 par G.d.S.S.

Recruté libre par l’OM durant le mercato de janvier, Sead Kolasinac avait vécu des premières très compliquées pour son intégration. Mais le latéral bosnien se sent mieux et il le fait savoir…

Même s’il n’entre pas forcément dans les plans de Jorge Sampaoli depuis son arrivée à l’OM cet hiver après la résiliation de son contrat avec Arsenal, Sead Kolasinac (28 ans) semble sur la bonne voie. Le latéral gauche bosnien a d’ailleurs été titularisé pour les deux dernières rencontres de l’OM et semble désormais en capacité de pouvoir enchainer les matchs comme il l’a confié mercredi en conférence de presse.

« Je me sens bien désormais »