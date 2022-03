Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’aveu d’un cadre de Jorge Sampaoli sur son avenir !

Publié le 17 mars 2022 à 6h30 par Th.B.

Alors qui lui reste encore deux saisons sur son contrat à l’OM, Valentin Rongier a avoué s’être vaguement penché sur la question de sa fin de carrière et de sa reconversion.

Du haut de ses 27 ans, Valentin Rongier est aujourd’hui un joueur expérimenté de Ligue 1 après avoir fait ses débuts professionnels au FC Nantes en 2014 avant de signer à l’OM à l’été 2019. Milieu de terrain central, reconverti piston droit cette saison par son entraîneur Jorge Sampaoli, Rongier dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 à l’OM. Et après ? Une prolongation de contrat pourrait lui être proposée ou un transfert ailleurs se dessinera. Quoi qu’il en soit, pour ce qui en est de sa fin de carrière et sa reconversion, Valentin Rongier a affirmé vouloir poursuivre dans le monde du football.

« Je ne peux pas trop me faire d’idées »