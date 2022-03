Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'avenir d'Arturo Vidal est déjà scellé !

Publié le 16 mars 2022 à 23h00 par A.C.

En fin de contrat avec l’Inter, Arturo Vidal pourrait être l’occasion en or du mercato estival de l'Olympique de Marseille.

Même s’il n’est plus tout jeune, Arturo Vidal reste un joueur très intéressant et qui plus est, parfait pour le jeu prôné par Jorge Sampaoli. Logique donc que l’Olympique de Marseille soit passé à l’action, apprenant les problèmes rencontrés par le Chilien à l’Inter. C alciomercato.com a en effet révélé que Pablo Longoria aurait formulé une offre à Vidal, dont le contrat se termine en juin prochain et qui semble également avoir été approché par Galatasaray. Pourtant, le milieu de 34 ans pourrait snober l’OM et le club stambouliote pour quitter l’Europe et retrouver l’Amérique du Sud, avec notamment le club brésilien de Flamengo.

Entre Vidal et l’Inter, c’est fini