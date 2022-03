Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli aura sa chance pour Arturo Vidal

15 mars 2022

Ancien joueur de Jorge Sampaoli, Arturo Vidal devrait quitter l’Inter à la fin de la saison et pourrait donc devenir une réelle occasion pour l’OM.

Il reste quelques mois avant le début du mercato estival et à l’Olympique de Marseille on semble déjà travailler sur plusieurs pistes. L'une d’entre elles mènerait à Arturo Vidal, joueur que Jorge Sampaoli connait très bien pour l’avoir eu sous ses ordres en sélection chilienne. Pablo Longoria souhaiterait le lui offrir et en Italie, Calciomercato.com a récemment annoncé qu’une offre de l’OM serait arrivée sur le bureau des représentants de Vidal. D’autres clubs seraient dans le coup comme Galatasaray, même si le principal intéressé semble avoir d’autres objectifs.

Vidal sera libre cet été