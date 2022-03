Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une réunion décisive dans ce dossier brûlant de Xavi ?

Publié le 16 mars 2022 à 22h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Franck Kessié serait déjà promis au FC Barcelone. Selon la presse italienne, Mateu Alemany se serait rendu secrètement en Italie à la fin de la semaine dernière pour finaliser l'opération.

Après avoir recruté Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, Xavi voudrait désormais renforcer son milieu de terrain. Alors que les caisses du FC Barcelone seraient dans un état critique, le coach catalan compterait boucler un gros coup à 0€. En effet, Xavi aurait identifié le profil de Franck Kessié, qui sera en fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, et ferait tout son possible pour boucler son arrivée libre et gratuite à l'été 2022. Comme l'a annoncé Fabrizio Romano ce mardi dans le Here We Go podcast , le FC Barcelone aurait déjà trouvé un accord oral avec Franck Kessié sur les bases d'un contrat d'environ 6,5M€ annuels, plus bonus. Et pour finaliser cette opération, Joan Laporta aurait envoyé Mateu Alemany à Milan.

Mateu Alemany en voyage à Milan pour boucler l'opération Franck Kessié ?