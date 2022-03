Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tendance se confirme pour cette recrue estivale !

Publié le 15 mars 2022 à 20h00 par Th.B.

Le FC Barcelone semblerait être bien parti pour boucler la venue libre de tout contrat d’Andreas Christensen ainsi que celle de Franck Kessié à en croire les informations de Fabrizio Romano.

À l’instar de Memphis Depay, d’Eric Garcia et de Pierre-Emerick Aubameyang, tous arrivés libres de tout contrat l’été dernier et lors du mercato hivernal, Franck Kessié serait susceptible de lui aussi rejoindre le FC Barcelone par le biais de son futur statut d’agent libre. Contractuellement engagé jusqu’à la fin de la saison au Milan AC, l’international ivoirien ne devrait pas prolonger avec le club lombard et donc bénéficier de l’embarras du choix pour la prochaine étape de sa carrière. Le journaliste Gerard Romero a évoqué une offre du FC Barcelone avec un salaire de 4M€ net par an auquel viendrait s’ajouter des bonus de 2,5M€.

Un accord oral a été convenu pour Franck Kessié !