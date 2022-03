Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se confirme sérieusement pour ce coup à 0€ !

Publié le 15 mars 2022 à 13h00 par La rédaction

Noussair Mazraoui devrait être l’une des premières recrues du FC Barcelone. La presse allemande annonce un contrat de 5 ans pour le latéral droit de l’Ajax Amsterdam.

Noussair Mazraoui se rapproche de plus en plus du FC Barcelone… En fin de contrat cet été avec l’Ajax Amsterdam, l’international marocain a été clair : il ira voir ailleurs. A 24 ans, Mazraoui sent que l’heure est venue de tenter sa chance dans un club plus « huppé » sur le papier. Malgré l’arrivée de Dani Alves cet hiver, le Barça s’est positionné sur le dossier et semble le mieux placé pour rafler la mise.

Le Barça devance le Bayern