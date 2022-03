Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain gros coup du projet QSI est amorcé…

Publié le 15 mars 2022 à 12h30 par G.d.S.S.

Avec la fin du contrat de Kylian Mbappé qui se profile en juin prochain, le PSG place ses pions sur le marché des transferts pour renforcer son secteur offensif. Et à en croire les dernières révélations de la presse italienne, c’est désormais le profil de Rafael Leão qui retiendrait toute l’attention du club de la capitale, mais l’attaquant portugais semble avoir d’autres projets avec le Milan AC.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? La récente élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid ne devrait pas forcément faire les affaires du club de la capitale dans son objectif de prolonger l’attaquant tricolore, d’autant que ce dernier dispose déjà d’un accord de principe avec l’écurie espagnole comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Une situation qui oblige donc la direction du PSG à chercher du renfort dans le secteur offensif en vue du prochain mercato estival, et la presse italienne a apporté une nouvelle révélation de taille à ce sujet ce mardi.

Le PSG active la piste Rafael Leão

Dans ses colonnes du jour, la Gazzetta dello Sport annonce que le PSG aurait d’ores et déjà planifié une offre de 70M€ au Milan AC pour recruter Rafael Leão (22 ans), l’attaquant portugais auteur de 11 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison avec le club rossonero . De plus, un contrat comprenant un salaire de 6M€ nets par an attendrait Leão s’il décide de répondre favorablement à cette approche du PSG, et l’ancien attaquant du LOSC pourrait donc faire son retour en Ligue 1 par la grande porte l’été prochain. Mais pas sûr que le Qatar parvienne à boucler le transfert de l’attaquant du Milan AC…

Une prolongation plutôt dans les tuyaux ?