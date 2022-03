Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une pépite française dans le viseur de Laporta ?

Publié le 15 mars 2022 à 10h00 par La rédaction

Afin de préparer l’avenir, le FC Barcelone serait intéressé par Mamadou Coulibaly, le milieu de terrain de 17 ans de l’AS Monaco.

Si le FC Barcelone revit en ce moment, c’est en très grande partie grâce à la Masia . Ces dernières années, le centre de formation du Barça retrouve son allure d’antan et les pépites sortent plus facilement, il suffit de regarder le onze titulaire. Alors pour continuer à appuyer sur ce point, Barcelone continue de recruter des jeunes joueurs, à l’image de Pablo Torre récemment. Le club catalan aurait d’ailleurs un œil sur un crack français…

Mamadou Coulibaly ciblé par le Barça