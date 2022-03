Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri, la grande alternative à la piste Zidane ?

Publié le 15 mars 2022 à 11h30 par A.C.

Massimiliano Allegri est un nom bien connu au Paris Saint-Germain et alors que Mauricio Pochettino semble plus proche que jamais d’un départ, Leonardo semble à nouveau se pencher sur ce dossier... qui ne s’annonce pas simple !

L’élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions, est un véritable coup dur pour le Paris Saint-Germain. Tout le monde est remis en question et même le septuple Ballon d’Or Lionel Messi n’a pas été épargné par la colère des supporters. Plusieurs changements sont donc attendus et cela pourrait notamment concerner Mauricio Pochettino, qui ne devrait pas aller au bout de son contrat en 2023 avec le PSG. Dès novembre 2021, nous vous avons expliqué sur le10sport.com qu’au sein du club parisien on travaille sur un avenir sans Pochettino, à qui l’idée d’un départ ne semble pas déplaire non plus. Cela aurait d’ailleurs pu arriver dès cet automne, puisque le coach du PSG semblait être le grand favori des dirigeants de Manchester United pour remplacer Ole Gunnar Solskjær, avant que Ralf Ragnick ne débarque. Ce dernier ne devrait toutefois pas aller au-delà d’un simple intérim et en Angleterre on assure déjà que Mauricio Pochettino aurait préparé ses valises, pour quitter le PSG en fin de saison. Selon nos informations, le grand favori pour le remplacer est Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en juin dernier. Mais les choses pourraient bouger...

Allegri pourrait travailler avec Leonardo

Ce mardi, Tuttosport annonce que le Paris Saint-Germain aurait l’intention de relancer la piste Massimiliano Allegri. Ce n’est pas la première fois que l’Italien est lié au club de la capitale, puisque nous vous parlons de cette piste sur le10sport.com depuis 2019 ! Allegri semblait d’ailleurs être le candidat de Leonardo pour remplacer Thomas Tuchel à l’hiver 2021, avant que Mauricio Pochettino ne débarque. D’après les informations du quotidien italien, l’actuel coach de la Juventus a plusieurs atouts extrêmement appréciés au sein du PSG, notamment un talent tout particulier dans la gestion d’un vestiaire rempli d’égos. A la différence de Zidane, la présence de Leonardo ne serait d’ailleurs aucunement un problème pour Allegri, puisque ce dernier est habitué à évoluer avec un directeur sportif et ne demanderait donc pas forcément les pleins pouvoir en cas d’arrivée au PSG.

Intouchable à la Juventus ?