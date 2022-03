Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Franck Kessié va déjà faire une victime importante au Barça !

Publié le 15 mars 2022 à 10h30 par A.M.

Alors que le FC Barcelone semble très bien parti pour boucler l'arrivée de Franck Kessié, Riqui Puig pourrait bien faire les frais du recrutement catalan.

Très actif en vue de l'été prochain, le FC Barcelone se focalise sur le recrutement de joueurs libres et semble déjà avoir pris une belle avance pour le prochain mercato. Et pour cause, le Barça, en plus d'envisager l'arrivée d'Alexandre Lacazette, comme révélé par le10sport.com, aurait déjà bouclé la signature de deux joueurs dont le contrat arrive à échéance en juin prochain à savoir Andreas Christensen (Chelsea) et Franck Kessié (AC Milan). L'arrivée de ce dernier pourrait d'ailleurs avoir des conséquences en interne.

Riqui Puig victime de l'arrivée de Kessié ?