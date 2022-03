Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Le Barça très bien positionné pour Lacazette !

Publié le 12 mars 2022 à 21h50 par Alexis Bernard mis à jour le 12 mars 2022 à 22h06

Sur les tablettes du FC Barcelone, Alexandre Lacazette voit les Catalans se positionner à quelques mois d’un mercato estival qui pourrait lui permettre de rebondir.

Alexandre Lacazette arrive en fin de contrat du côté d’Arsenal. Un bail qui prend fin cet été et qu’il ne semble pas enclin à prolonger. D’autant plus depuis que les opportunités se multiplient pour l’ancien de l’OL. A commencer par une piste en Espagne, des plus alléchantes. En effet, selon nos sources, le FC Barcelone est aujourd’hui clairement positionné sur Alexandre Lacazette.

Depay va partir

En discussions actives pour Erling Haaland, le Barça a fait d’Alexandre Lacazette un joli plan de secours. Libre, le Français est une belle opportunité que les dirigeants catalans veulent saisir. De plus, un grand ménage se prépare au Barça. Et des garçons comme Memphis Depay, notamment, vont partir. Dans la perspective de ces changements dans le secteur offensif, Alexandre Lacazette pourrait trouver une belle place sur le front de l’attaque. Et ainsi retrouver son ancien coéquipier d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, qui a signé l’hiver dernier. Toujours en Espagne, Valence est également très actif pour Alexandre Lacazette.