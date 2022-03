Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour ce coéquipier de Cristiano Ronaldo !

Publié le 12 mars 2022 à 21h15 par Th.B.

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2023 à Manchester United, Marcus Rashford semblerait se poser des questions sur son avenir en raison de son temps de jeu, ce qui aurait interpellé le PSG. Cependant, il n’y aurait pas de place au débat pour son entraîneur Ralf Rangnick.

Formé au club, Marcus Rashford a vu son statut à Manchester United changer en ce début de saison. En effet, l’international anglais peine à se montrer régulier, lui qui a été blessé jusqu’à la mi-octobre 2021. De quoi permettre à la presse anglaise de spéculer sur l’avenir de Rashford en affirmant dernièrement que le PSG voyait l’été dernier en lui un potentiel successeur à Kylian Mbappé, dont le contrat arrivera à expiration à la fin de la saison. Cependant, Ralf Rangnick, entraîneur intérimaire de Manchester United, a affirmé que l’enfant du club était toujours « heureux » chez les Red Devils.

Rashford est «toujours heureux» à Manchester United selon Rangnick !