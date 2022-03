Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta est prévenu pour ce gros coup en Premier League !

Publié le 12 mars 2022 à 15h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone et le PSG s’intéresseraient à Marcus Rashford, Arsenal aurait approché le joueur de Manchester United en vue du mercato estival.

Après avoir acté les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang en janvier, le FC Barcelone ne relâche pas ses efforts et s’active en vue du mercato estival. D’autres joueurs sont en effet attendus en Catalogne, et Joan Laporta serait déjà proche d’injecter du sang neuf dans le secteur défensif. Andreas Christensen et César Azpilicueta, actuellement dans leur dernière année de contrat avec Chelsea, pourraient prochainement s’engager avec le FC Barcelone, et un autre joueur de Premier League a la cote chez les Blaugrana , puisque Sport annonce ce samedi l’existence de contacts avec Marcus Rashford (Manchester United), mais il y a de la concurrence dans ce dossier.

Arsenal bouge ses pions pour Rashford