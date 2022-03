Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte s’ouvre pour ce successeur de Mbappé !

Publié le 12 mars 2022 à 5h00 par T.M.

Alors que le PSG penserait à Marcus Rashford en cas de départ de Kylian Mbappé, il y aurait bien une ouverture avec le joueur de Manchester United.

Pour le moment, rien n’est encore officiel pour l’avenir de Kylian Mbappé. Toutefois, après ce qui est arrivé face au Real Madrid, l’international français du PSG semble plus proche que jamais du départ. L’avenir de Mbappé pourrait donc s’écrire chez les Merengue, ce qui laisserait un incroyable vide à Paris. La question sera alors de savoir comment remplacer le champion du monde. Plusieurs noms circulent et ces derniers jours, celui de Marcus Rashford (Manchester United) revient de plus en plus.

Rashford s’interroge